В Махачкале задержан подозреваемый в продаже поддельных документов на газификацию

В Махачкале после взрыва задержан подозреваемый в продаже поддельных документов на газификацию

Tекст: Мария Иванова

Подозреваемый в мошенничестве задержан в Махачкале по делу о взрыве газа в многоквартирном доме, сообщает РИА «Новости». Мужчина обвиняется в выдаче поддельных документов на газификацию дома, где произошел взрыв.

Согласно данным следственного управления СК по Дагестану, местный житель, выдавая себя за должностное лицо АО «Газпром распределение Махачкала», получил 350 тыс. рублей от застройщика за фиктивные разрешительные документы.

Следователи возбудили новое уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Это не единственный арест по делу: ранее был задержан и арестован мастер ремонтно-эксплуатационной службы той же компании «Газпром газораспределение Махачкала».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 марта в многоэтажном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, в результате которого количество пострадавших увеличилось до четырех человек. Сотрудник компании «Газпром газораспределение Махачкала» был арестован на два месяца по обвинению в нарушении требований безопасности.