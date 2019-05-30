Россельхознадзор обнаружил очередные случаи махинаций с поставками из Белоруссии

Россельхознадзор выявил еще пять белорусских компаний-посредников, которые осуществляют «ложный транзит» продуктов через территорию России в Казахстан и Киргизию.

«В результате анализа выявлены пять белорусских компаний-посредников <...> и еще шесть белорусских производителей <...>, выступающих в качестве отправителей продукции в адреса киргизских и казахстанских получателей, которые осуществляют незаконные поставки белорусских товаров в Россию, используя схему «ложного транзита» в Казахстан и Киргизию», – сказано на сайте Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что в связи с этим с 1 июня 2019 года будут изменены условия пропуска товаров в адреса киргизских и казахских получателей, перевозимых указанными компаниями и производителями.

Уточняется, что пропуск будет осуществляться только при наличии «подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана или Киргизии намерения принять продукцию, поставляемую этими посредниками».

Напомним, в начале апреля Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с реэкспортом продукции из стран, в отношении которых введено ответное продовольственное эмбарго.

Позже белорусский президент назвал закрытие российского рынка для некоторых товаров санкциями со стороны России, а также заявил, что Минск обязан отреагировать и принять соответствующие меры. Также Белоруссия пригрозила перекрытием нефтепроводов, по которым идет транзит, «на ремонт».