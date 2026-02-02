Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
На юге Сирии вспыхнули бои
В Сирии вспыхнули бои между силовиками и боевиками друзов аль-Хеджри
В западной части провинции Эс-Сувейда на юге Сирии вооруженные формирования, подконтрольные лидеру части общины друзов Хикмету аль-Хеджри, атаковали позиции сирийских сил, обстреляв подразделения минометами, сообщает Anadolu.
Столкновения между силами безопасности и незаконными вооруженными формированиями произошли в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, сообщает Anadolu.
По данным телеканала «Аль-Ихбария», вооруженные формирования предприняли попытку проникнуть в селение Мансура на западе провинции и атаковали позиции сирийских сил безопасности.
Во время столкновений боевики использовали минометы, ведя обстрел подразделений сирийской армии. По словам местных источников, противостояние продолжается, однако пока нет официальных данных о численности и составе нападающих.
Столкновения происходят между силами безопасности Сирии и группами, лояльными лидеру части друзской общины Хикмету аль-Хеджри. Регион Эс-Сувейды регулярно становится зоной противостояния между сирийскими войсками и поддерживаемыми Израилем незаконными формированиями, связанными с аль-Хеджри.
В июле 2025 года в этом районе уже фиксировались ожесточенные бои. Тогда Израиль, ссылаясь на «защиту друзов», нанес удары по позициям сирийских сил безопасности.
