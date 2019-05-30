В Госдуме заявили о невыгодности ДРСМД для России

«Конечно же, законопроект президента поддержат. ДРСМД выгоден США, но не выгоден России», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Леонид Калашников, комментируя законопроект Владимира Путина о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который внесли в Госдуму.

«Я сам четыре года назад предлагал президенту в Крыму, чтобы Россия первой вышла из договора. Потому что он выгоден США – у них рядом нет стран, которые обладают малыми и средними ракетами. Но не выгоден России – рядом с нами есть недружественные страны, у которых такие ракеты имеются. Президент в тот момент отказался, отметив, что Россия не будет нарушать международные правила», – рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он также назвал политесом положение законопроекта, позволяющее президенту принять решение о возобновлении действия договора.

«Это дипломатический политес: если США вернутся в договор, то и России стоит это сделать. Но это уже будут новые условия, новые договоренности, новое соглашение», – считает депутат.

В четверг президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Из текста законопроекта следует, что президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. В документе также отмечается, что закон о приостановлении Россией выполнения ДРСМД в случае его принятия вступит в силу со дня опубликования.

Договор был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. В мае российский лидер призвал развивать вооруженные силы с учетом выхода США из ДРСМД.