Киевская автозаправка изменила меню после визита Зеленского

Автозаправочная сеть в Киеве добавила в меню шаурму после визита главы государства Владимира Зеленского, который употребил это блюдо около заправки, сообщают СМИ.

На автозаправочной станции «Сокар» в Киеве после визита Зеленского в меню появилось «Президентское комбо» стоимостью 89 гривен (216 рублей), сообщает «Страна.ua».

В этот набор входит шаурма с курицей или говядиной и кофе, отмечает издание.

Напомним, Зеленский разместил у себя в Istagram фото с шаурмой, которое подписал: «Если у тебя напряженный график, шаурма тоже может быть решением».

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