Пушков ответил Зеленскому на совет есть шаурму

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к чиновникам есть шаурму.

«Совет Зеленского политикам есть шаурму звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину. Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом. Но на этом президентство не выстроить», – написал Пушков у себя в Twitter.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский разместил у себя в Istagram фото с шаурмой, которое подписал: «если у тебя напряженный график, шаурма тоже может быть решением».

Кроме того, по его мнению, шаурма помогает «не забронзоветь», быть ближе к людям.

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