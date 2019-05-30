Россия предостерегла Иран от выхода из ядерной сделки

Россия предостерегла Иран от опрометчивых шагов по свертыванию ядерной сделки (СВПД) и выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам консультаций в Тегеране.

Рябков напомнил, что «в начале июля приближается дата, когда истекает объявленный руководством Ирана 60-дневный срок, в течение которого только первая часть добровольно принятых Ираном на себя обязательств по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной сделке) приостановлена».

«Видимо, в отсутствии решения имеющихся проблем последует реализация так называемой второй части», – заявил замглавы МИД России в интервью «Российской газете».

По словам дипломата, Россия с пониманием отнеслась к планам Ирана приступить к обогащению урана выше уровня в 3,67% и приостановить модернизацию реактора в Араке, если другие стороны ядерной сделки не вернутся к ее выполнению в 60-дневный срок.

При этом замглавы МИД России пояснил, что «в СВПД – его пунктах 26 и 36 – действительно содержатся положения, фиксирующие добровольный характер принятого на себя Ираном ряда обязательств». «По нашему мнению, все, что сейчас предпринимается Ираном, лежит в плоскости договоренности, вписывается в ее требования», – подчеркнул дипломат.

Вместе с этим Рябков отметил, что позиция России в отношении Ирана включает предостережение от опрометчивых шагов по свертыванию ядерной сделки.

«Мы также предостерегли иранскую сторону от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, что было бы качественно новым шагом в направлении дестабилизации, – подчеркнул замглавы МИД России, добавив, что «это было бы подрывом основ международной системы ядерного нераспространения».

«Вся эта комплексная ситуация, а также конкретные направления работы, которую мы ведем совместно с иранскими партнерами и другими участниками СВПД, составляли предмет наших обсуждений в Тегеране. При этом мы договорились, что следующий раунд такого рода контактов состоится уже в ближайшем будущем», – сказал Рябков.

Напомним, 8 мая Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. После этого Госдеп пообещал помешать Ирану создать ядерное оружие. Тегеран в ответ заявил о незаинтересованности в ядерном оружии.