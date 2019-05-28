Иран заявил о незаинтересованности в ядерном оружии

Тегеран не заинтересован в ядерном оружии, заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

Глава МИД напомнил, что указ верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи запрещает ядерное оружие, передает РИА «Новости».

Министр обвинил США в «экономическом терроризме», который вредит народу Ирана, а также провоцирует «напряженность в регионе».

Зариф отметил, что о намерениях главы американского государства Дональда Трампа нужно судить по делам, а не по словам.