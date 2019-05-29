Косово мешает лечению российского дипломата

Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.

«Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их «полицейскими» сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания», – написал он в своем Twitter.

Напомним, во вторник утром полиция Косово начала операцию на севере края, задержала 22 человека, в том числе Михаила Краснощекова, который получил тяжелые травмы головы и лица.

Приштина утверждает, что он якобы находился возле баррикад вместе с сербами. Позже его выпустили из-под стражи, но Косово требует лишить его иммунитета сотрудника миссии ООН и возбудить против него дело.

МИД России назвал «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово. СК России начал доследственную проверку по этому поводу.