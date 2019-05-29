Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму

В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

ЧП произошло в районе села Строгановка под Симферополем. Машина была припаркована на горе Мурун-Кир. Автомобиль самопроизвольно покатился со склона и врезался в жилое здание, передает РИА «Новости».

«На горе Мурун-Кир припаркованный автомобиль, в котором находился ребенок без родителей 2014 года рождения, самопроизвольно покатился со склона под углом 15-20 градусов, на несколько сотен метров. Во время неуправляемого движения автомобиль столкнулся с преградой – жилым строением и перевернулся», – сказал Шахов.

По его словам, ребенка доставили в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. На данный момент ведется расследование трагического инцидента.

В феврале сообщалось, что в Калуге загорелся легковой автомобиль, в котором находился шестилетний мальчик; он погиб в больнице.