Власти Москвы пообещали выводы по руководящему составу метро после ЧП

Глава департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что после ЧП на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро будут сделаны выводы по руководящему составу метрополитена.

«Как всегда, есть человеческий фактор. И уверен, что руководство метро сделает выводы. И не только, как всегда бывает, что человека найдут, который что-то не дописал. Уверен, что выводы будут сделаны и по руководящему составу метрополитена», – сказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва», сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что расследованием причины сбоя на Солнцевской линии столичного метро занимается специально собранная экспертная комиссия. Итоги расследования должны быть скоро объявлены.

«Итоги сегодня-завтра будут подведены специальной комиссией. За последние несколько дней проверили все контактные рельсы, значимых отклонений не зафиксировали. Этот случай нетипичный. Сама инфраструктура – контактный рельс – вообще никогда не ломался», – уточнил Ликсутов.

Напомним, вечером 21 мая на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции «Раменки» до станции «Хорошевская» произошел сбой.

Три поезда застряли в тоннеле. К месту аварии направили дополнительные составы для эвакуации более чем 1 тыс. пассажиров. Эвакуация заняла приблизительно 3 часа 20 минут. Движение составов восстановили около полуночи.