На Украине столкнулись с дефицитом сала

На Украине образовался дефицит сала из-за резкого роста цены на продукт, и теперь приходится импортировать его из-за границы.

Сало за два года подорожало в среднем на 70%. Его стоимость выросла с 44,5 (1,7 доллара) до 76 гривен за килограмм (2,9 доллара), приводит УНН данные Госстатистики.

Также резко выросла стоимость свинины – на 37%. Цена поднялась с 84,6 до 116,1 гривен за килограмм.

Основными причинами такого изменения цен считают инфляцию и эпидемию африканской чумы, из-за которой сократилось количество свиней.

«Болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины на Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в пять раз», – заявил депутат Рады Сергей Тригубенко.

Ранее сообщалось, что цена на набор овощей для приготовления борща на Украине за год поднялась на 77%.