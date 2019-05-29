Названа главная угроза Крымскому мосту от Украины

Основную надводную угрозу для Крымского моста представляют два фрегата проекта Oliver Hazard Perry, которые Вашингтон предложили передать Киеву, считает военный эксперт Александр Артамонов.

Осенью прошлого года командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что США направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

«Каждый корабль несет в составе штатного вооружения одну пусковую установку Mk 13 на 36 ракет SM-1, четыре ракеты RGM-84 Harpoon, одну артустановку OTO Melara калибром 76 миллиметров, два трехтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW на шесть торпед и один 20-миллиметровый зенитный комплекс Phalanx CIWS», – пишет Артамонов в еженедельнике «Звезда».

В то же время эксперт подчеркнул, что Крымский мост круглосуточно охраняют зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», «Бук-М2», а также С-400, которые защищают сооружение с воздуха.

Он добавил, что строители моста также предусмотрели опасность тарана опор сооружения, поэтому установили «палы» из железобетона, металлического шпунта и камней, и «ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб». Кроме того, пишет обозреватель, за безопасность Крымского моста от берега до берега отвечают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», – отмечает эксперт.

На Украине регулярно придумывают новые способы разрушения Крымского моста. Так, в середине мая украинские СМИ со ссылкой на директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко сообщили, что мост может быть разрушен молнией. До этого в Киеве уже заявляли, будто бы сооружение не выдержит штормов, а также рассказывали об «уязвимости» моста для ракетных ударов.

Однако пока украинские СМИ и блогеры впадают в истерику из-за, как они его пренебрежительно называли, «надувного» Крымского моста, многие украинцы восторгаются «стройкой века» и приезжают в отпуск на полуостров, чтобы полюбоваться им.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.

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