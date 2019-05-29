Минкомсвязи ответило на претензии по поводу деструктивной повестки на ТВ

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков прокомментировал претензии депутатов Госдумы по поводу «тревожных тенденций» в редакционной политике государственных телеканалов и «недостаточной популяризации патриотизма».

«В рамках редакционной политики государственными СМИ уделяется приоритетное внимание освещению военно-патриотической тематики, в особенности памятных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, передает ТАСС.

Носков также отметил работу российских СМИ, «проводимую в рамках комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнациональной толерантности».

Глава ведомства ответил и на замечания относительно «предоставления эфира для прямой антироссийской пропаганды», объяснив это тем, что «участники политических телешоу на российских телеканалах часто имеют противоположенные точки зрения на те или иные вопросы и высказывают свое субъективное мнение, что, собственно, и приводит к дискуссии и позволяет показать несостоятельность антироссийской позиции».

«С учетом изложенного не представляется возможным согласиться с оценкой работы государственных СМИ, указанной в обращении», – заключил Носков.

Напомним, в марте депутаты от «Справедливой России» предложили направить запрос в Минкомсвязь о редакционной политике телеканалов, заполняющих, по мнению парламентариев, эфир «деструктивной повесткой».

Депутаты также утверждали, что существенная доля эфирного времени отводится на развлекательные шоу, которые «транслируют негативные примеры асоциального поведения, ущемление прав отдельных граждан». Кроме того, отмечались «примеры предоставления эфирного времени для реализации прямой антироссийской пропаганды».

Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи заявили о продлении сроков перехода на цифровое телевидение до осени.