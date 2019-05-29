Минкомсвязи ответило на претензии по поводу деструктивной повестки на ТВ

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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов

Ополченец Донбасса стал одним из символов украинской гражданской войныФото: Дэн Леви/РИА «Новости»
Пять лет назад мир узнал о первых столкновениях ополченцев Донбасса и добровольцев украинских националистических батальонов. Началась украинская гражданская война новейшего времени, и самое горячее участие в ней приняли идейно мотивированные бойцы с обеих сторон. Откуда взялось ополчение Новороссии и почему в военном смысле оно оказалось эффективнее киевских добробатов? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
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Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...
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В январе Украину ждет катастрофа

Глеб Простаков, журналист
Главный вызов, перед которым стоит сейчас новый президент Украины, – не политический кризис, который он сам же инициировал, а обеспечение страны газом. Этой зимой Украина может просто замерзнуть. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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            Минкомсвязи ответило на претензии по поводу деструктивной повестки на ТВ

            29 мая 2019, 08:24

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков прокомментировал претензии депутатов Госдумы по поводу «тревожных тенденций» в редакционной политике государственных телеканалов и «недостаточной популяризации патриотизма».

            «В рамках редакционной политики государственными СМИ уделяется приоритетное внимание освещению военно-патриотической тематики, в особенности памятных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, передает ТАСС.

            Носков также отметил работу российских СМИ, «проводимую в рамках комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнациональной толерантности».

            Глава ведомства ответил и на замечания относительно «предоставления эфира для прямой антироссийской пропаганды», объяснив это тем, что «участники политических телешоу на российских телеканалах часто имеют противоположенные точки зрения на те или иные вопросы и высказывают свое субъективное мнение, что, собственно, и приводит к дискуссии и позволяет показать несостоятельность антироссийской позиции».

            «С учетом изложенного не представляется возможным согласиться с оценкой работы государственных СМИ, указанной в обращении», – заключил Носков.

            Напомним, в марте депутаты от «Справедливой России» предложили направить запрос в Минкомсвязь о редакционной политике телеканалов, заполняющих, по мнению парламентариев, эфир «деструктивной повесткой».

            Депутаты также утверждали, что существенная доля эфирного времени отводится на развлекательные шоу, которые «транслируют негативные примеры асоциального поведения, ущемление прав отдельных граждан». Кроме того, отмечались «примеры предоставления эфирного времени для реализации прямой антироссийской пропаганды».

            Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи заявили о продлении сроков перехода на цифровое телевидение до осени.


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