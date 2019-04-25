Сроки перехода на цифровое телевидение продлили до осени

Правительство решило продлить сроки перехода с аналогового на цифровое вещание до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.

«На заседании правительства было принято решение о переносе сроков отключения аналогового вещания в ряде регионов страны. В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября. 14 октября люди увидят на заставках своих телевизоров (если это аналоговый телевизор) ролики, сообщения о том, как подключить цифровое телевидение и как настроить цифровую приставку», – рассказал министр, передает РИА «Новости».

Аналоговое вещание в феврале уже отключили в шести областях и Чеченской Республике. Кроме того, на цифровое ТВ еще в декабре перешла Тверская область, она сделала это первой в России.

В Минкомсвязи заявили, что переход на цифровое телевидение в этих регионах прошел абсолютно удовлетворительно.