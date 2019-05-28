РПЦ решила открыть храм в Вестеросе

По итогам визита главы РПЦ в Страсбург пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что в шведском городе Вестеросе, как и во всей Европе, присутствие православия является очень востребованным.

«Присутствие русского православия, Русской православной церкви в Европе - вещь совершенно естественная, востребованная, и востребованная, в первую очередь, нашими прихожанами, людьми, которые там проживают. Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», – заявил Волков во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, в открытии новых храмах нуждаются не только прихожане РПЦ из России, но и жители Молдавии, Украины Белоруссии и других стран, «по этой причине «храмовое строительство в Европе будет продолжаться и развиваться», передает РИА «Новости».

Во время своего визита в Страсбург с 25 по 27 мая 2019 года патриарх Кирилл освятил построенный там русский храм, а также рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки. Согласно информации Волкова, в стадии активного строительства сейчас находятся несколько храмов РПЦ в Европе: храм на Кипре (в Лимасоле) и храм в Швеции (в Вестеросе).

Вестеросом назван один из вымышленных континентов цикла Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», по книгам которого сняли популярный сериал «Игра престолов». Ранее МИД Чехии поздравил Брандона Старка с восхождением на престол в Вестеросе. Российская компания «2ГИС» совместно с сервисом «Амедиатека» выпустили для фанатов сериала интерактивную карту мира «Игры престолов» на русском языке, где пользователи могут добавить свои отзывы в карточки мест Вестероса и Эссоса.