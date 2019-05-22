Чехия поздравила Брандона Старка с восхождением на престол в Вестеросе

МИД Чехии отреагировал на события финального эпизода сериала «Игра престолов».

Ведомство приветствовало завершение «давней гражданской войны» в Вестеросе (один из континентов в мире, где происходит действие «Игры престолов»).

МИД считает, что «избрание Брандона Старка», который занял престол, является «позитивным шагом к укреплению стабильности королевства и улучшению условий жизни населения», передает RT.