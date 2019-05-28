«Архитектурный десант» предложил проекты развития городских территорий под Мурманском

Команда ведущих российских архитекторов и урбанистов предложила проекты развития городских территорий в Апатитах, Кировске и Оленегорске Мурманской области.

В Мурманской области по приглашению главы региона Андрея Чибиса высадился «архитектурный десант» – команда ведущих российских архитекторов и урбанистов. Они провели исследование городской среды в Апатитах, Кировске и Оленегорске и после встречи с местными жителями выявили потенциал для развития общественных пространств, сообщается на сайте правительства Мурманской области.

Так, в Апатитах предложено благоустроить пешеходную улицу Дзержинского и проложить дорожки для велосипедистов. В Кировске урбанисты сосредоточили внимание на развитии городского парка и внедрении в городскую среду элементов промышленного дизайна. В Оленегорске специалисты обратили внимание на создании городского пешеходного маршрута и сквера. Все предложенные проекты учитывают арктический климат и предполагают использование особенных решений и материалов.

На обсуждении проектов со студентами региона врио губернатора Андрей Чибис подчеркнул, что представленные архитекторами проекты и концепции, которые предложат сами жители области не лягут на полку, а станут конкретным практическим материалом для изменения городской среды в Мурманской области.

«Важно, что жители готовы не просто участвовать в обсуждении городской среды, но и реально менять ее у себя в городе. Мы очень боялись, что люди будут пассивно относиться к этим изменениям. Но сейчас мы видим в горожанах своих партнеров. Мы предметно нацелены не просто обсуждать, рисовать проекты, а воплощать их в наших городах», – сказал Чибис.

К финансированию проектов будут подключены не только областной и местные бюджеты, но и средства предприятий, как крупных градообразующих, так и малых и средних. Кроме того, команда области продолжит биться за федеральное финансирование, добавил Чибис.

Помощник врио губернатора по вопросам городской среды Ольга Вовк отметила, что проведенная урбанистами работа – важный этап планирования муниципалитетами работы с подрядчиками. «Такой анализ территории позволяет муниципалитетам сформировать техническое задание уже с конкретным набором функций территорий, правильно заказать проектную документацию и получить нужный результат», – заметила Вовк.