Глава Курганской области назвал причины ухудшения демографической ситуации

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил, что на демографическую ситуацию в стране негативно влияют ипотека, строительство высотных зданий и урбанизация.

«Могу ошибаться, но урбанизация и стремление всем съехаться в высотные здания дают абсолютно обратный эффект. Не может молодая семья в 30-метровой квартире, взятой в многолетний долг, иметь много детей», – написал Шумков в своем Instagram.

По его словам, к этим факторам добавляется «весь болевой набор нашего ЖКХ».

По мнению главы региона, позитивно на демографию могут повлиять строительство собственного дома и владение землей. Он отметил, что в России нужно расселяться «только по горизонтали, но не по вертикали».

«Для этого надо много чего сделать и в законах, и в инфраструктуре, и в головах», – заключил Шумков.

В комментариях многие пользователи согласились с мнением врио губернатора.

«Свой благоустроенный дом и своя земля – это другой уровень ответственности и иное качество жизни. Живу в своем доме и счастлива, что не ищу того, кто вкрутит лампочку в подъезде, и не плачу в управляющую компанию за ржавые трубы», – написала, в частности, Laramer.

В апреле премьер Дмитрий Медведев заявил, что задача по улучшению жилищных условий россиян, которая стоит перед российскими властями, сопоставима с решением квартирного вопроса в СССР в 1950–1960 годы.

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