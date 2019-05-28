Во Львове подожгли отделение российского банка

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28 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:43  |  vz.ru
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Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
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Литовцы указали русофобам на дверь

«Это такой литовский Макрон в возрасте. Он технократ и прагматик, экономист в квадрате, Явлинский, у которого получилось»Фото: Ints Kalnins/Reuters
Литва выбрала нового президента – беспартийного экономиста Гитанаса Науседу, который пообещал нации изменить риторику в отношениях с Россией. Означает ли разгромное поражение националистов, что Литва перестанет быть самой антироссийской страной ЕС? Или население попросту обманули, подсунув «темную лошадку» в тот момент, когда открытые русофобы потеряли шансы на победу? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Новых политиков Украины наймут по объявлению

Зеленский выбрал для своей партии логотип человечка с велосипедом. Куда же заведет страну этот велосипедист?Фото: 28 квартал
Зеленский наконец придумал, как ему за несколько недель сформировать будущую партию власти. Партия «Слуга народа» кинула клич в интернете – подать заявку в члены парламента сможет любой желающий. Народ все равно готов голосовать за любых «людей Зеленского». Но проблема в том, что своих людей у Зеленского нет. Кто же окажется в предвыборных списках и не будут ли это опять слуги олигархов? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В президенты США от Демократической партии уже, кажется, выдвинулся весь ее наличный состав. Отсюда и эклектика в идеях: если реализовать все, что предлагают кандидаты-демократы, то Америка проживет месяца два. Подробности...

Европа голосует не так, как надо

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Хотя Европарламент мало что решает, выборы его депутатов – крайне занятная штука. Они дают срез политических настроений граждан во всей Европе сразу. И эти настроения вообще не такие, какими их хотели бы видеть те, кто сейчас у власти. Подробности...
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Не осуждайте мужиков на самокатах

Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...
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    Как нападают на российских журналистов

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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

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            Во Львове подожгли отделение российского банка

            28 мая 2019, 12:20

            Текст: Евгения Шестак

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            Неизвестные подожгли отделение Альфа-банка в центре Львова, сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

            «Сегодня ночью в 03.56 (совпадает с мск) поступило сообщение о пожаре в городе Львове на площади Галицкая, 13 на первом этаже четырехэтажного жилого дома в помещении отделения ПАО «Альфа-банк», – цитирует сообщение издание «Сегодня».

            Огнем была уничтожена офисная мебель. По предварительной информации никто не пострадал.

            В полиции предварительно считают, что причиной возгорания стал поджог. 

            По информации правоохранительных органов, неизвестные «разбили окно и бросили в помещение бутылку с неизвестным веществом, в результате чего произошло возгорание, огонь повредил оргтехнику, мебель и документы».

            По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

            Ранее отделения российских банков уже подвергались подобным атакам. Так, в конце марта во Львове был совершен поджог отделения российского банка «Форвард». В 2017 году во Львове сожгли филиал другого российского банка.


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