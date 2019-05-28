Во Львове подожгли отделение российского банка

Неизвестные подожгли отделение Альфа-банка в центре Львова, сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

«Сегодня ночью в 03.56 (совпадает с мск) поступило сообщение о пожаре в городе Львове на площади Галицкая, 13 на первом этаже четырехэтажного жилого дома в помещении отделения ПАО «Альфа-банк», – цитирует сообщение издание «Сегодня».

Огнем была уничтожена офисная мебель. По предварительной информации никто не пострадал.

В полиции предварительно считают, что причиной возгорания стал поджог.

По информации правоохранительных органов, неизвестные «разбили окно и бросили в помещение бутылку с неизвестным веществом, в результате чего произошло возгорание, огонь повредил оргтехнику, мебель и документы».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее отделения российских банков уже подвергались подобным атакам. Так, в конце марта во Львове был совершен поджог отделения российского банка «Форвард». В 2017 году во Львове сожгли филиал другого российского банка.