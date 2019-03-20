На Украине подожгли отделение российского банка

Во Львове совершен поджог отделения российского банка «Форвард», сообщило главное управление национальной полиции.

По предварительным данным, пожар возник из-за бутылки с зажигательной смесью, брошенной в окно банка, сообщается на сайте нацполиции Львовской области. В ведомстве отметили, что пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Правонарушителям грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства пожара и личности поджигателей.

Ранее отделения российских банков уже подвергались подобным атакам. Так, в 2017 году во Львове сожгли филиал другого российского банка.