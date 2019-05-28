Пограничники заявили о готовности отразить провокации Украины

Пограничная служба (ПС) ФСБ готова отреагировать на любые противоправные действия на море, но рассчитывает, что у Киева найдется здравый смысл не провоцировать на применение силы, заявил замруководителя погранслужбы – руководитель департамента Береговой охраны ПС ФСБ адмирал Геннадий Медведев.

Медведев указал, что цели подобных провокаций направлены на вынуждение российских силовых структур к применению силы и использованию их результатов в политических целях, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что погранслужба не допустит каких-либо противоправных действий и надеется на здравый смысл украинской стороны.

Руководитель департамента Береговой охраны добавил, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года был не первым случаем проведения Украиной провокаций, «которые посягают на суверенитет России в морских акваториях и в отношении российских судов».

Так, за минувший год украинскими силовыми структурами захвачены два российских судна: сейнер «Норд» и танкер «Механик Погодин».

Адмирал указал, что готовность своевременно реагировать на угрозы безопасности пограничное управление в Крыму неоднократно подтверждало на практике, и «доказательство тому – совместные с Черноморским флотом действия в 2018 году по предотвращению пяти провокаций в отношении российских буровых платформ в Черном море со стороны Украины, пресечение кораблями пограничного управления незаконной деятельности турецких и украинских браконьеров», а также «пресечение попытки посягательств Украины на суверенитет России в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года».

Медведев рассказал также, что Береговой охраной ПС ФСБ «за последние 10 лет от промышленности принято 386 кораблей и катеров, обладающих необходимыми характеристиками для эффективного выполнения задач пограничной деятельности».

Таким образом, на данный момент «в Береговой охране доля современного корабельного состава составляет 66%».

«Хотелось бы особо подчеркнуть, что корабли стали строиться по нашим специальным проектам, которые до середины 2000-х годов фактически отсутствовали. В условиях международных санкций нам удалось устранить зависимость от иностранной продукции, не допустить снижения темпов строительства кораблей и катеров», – добавил Медведев.

По его словам, Береговая охрана начала активный переход на оснащение вертолетонесущими судами, а в будущем планирует использовать беспилотные летательные аппараты.

В данный момент приоритетное значение имеет оснащение кораблей современными вертолетными комплексами, так как «это существенно расширит возможности пограничных органов по своевременному вскрытию надводной обстановки, фиксации правонарушений и при необходимости высадке на судно-нарушитель групп специального назначения для его принудительной остановки».

Кроме того, подчеркнул адмирал, с учетом развития Арктики с ее природными ресурсами, пограничные органы Арктического региона оснащаются кораблями ледового класса.

Переданный в 2016 году головной пограничный сторожевой корабль I ранга проекта 22100 «Полярная звезда», который был построен для несения пограничной службы в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе и в арктических морях России, оснащен вертолетными комплексами и может нести беспилотные летательные аппараты, интегрированные в автоматизированные системы технического контроля надводной обстановки.

«Начато их серийное строительство», – заключил Медведев.

Напомним, в мае трибунал по морскому праву поддержал Киев в деле о провокации в Черном море.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками.

Москва неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, однако украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент, невыполнение которого чревато военным конфликтом.

В МИД заявили, что Россия будет отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море. Об этом же заявили и в Кремле.

В НАТО же призвали Москву немедленно освободить украинских моряков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.