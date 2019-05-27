В Кремле пообещали отстаивать позицию по Керченскому проливу

Москва считает неприменимой Конвенцию ООН по морскому праву к ситуации вокруг Керченского пролива и продолжит отстаивать свою позицию в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В случае с Керченским проливом неприменима Конвенция по морскому праву 1982 года, наш МИД уже детально это разъяснил. Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, что российская сторона ожидает от рассмотрения Международным трибуналом по морскому праву соответствующего иска Украины.

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли. До этого представители России известили Международный трибунал по морскому праву об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков. Решение было обосновано тем, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе.

При этом МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.