Путин оценил введение залога как меры пресечения для бизнесменов

Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым заявил, что размер залога для предпринимателей, подозреваемых в совершении преступлений, должен коррелировать с величиной ущерба от преступления.

В ходе встречи Титов поднял тему уголовного преследования бизнеса. «Самой большой проблемой является применение меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, то есть судебного процесса. Содержание предпринимателя под стражей является очень сильным негативным влиянием на его бизнес», - сказал он, передает РИА «Новости».

«И мы хотели бы вашей поддержки в том, чтобы сегодня изменить законодательство и чтобы Верховный суд подумал, чтобы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог. То есть мера пресечения – залог. Эта мера применяется в очень многих странах. У нас есть 106-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая подразумевает применение залога, и он сегодня применяется, но пока не очень часто», – продолжил Титов.

Со своей стороны президент подчеркнул, что такая мера пресечения не должна сказываться на работе предприятий и приводить к их остановке.

«Важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает», – заявил президент, передает ТАСС.

С другой стороны, по его словам, «это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать».

Одновременно Путин призвал бороться с несуразными проверками и административной нагрузкой на бизнес. «Несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой недопустимы, с этим нужно бороться, так же как, вы сейчас сказали, с избыточным либо неточным контролем на дорогах. Нельзя допустить, чтобы люди страдали, чтобы конкретные предприятия от этого страдали», – заявил Путин.

Кроме доклада Титов представил президенту «Реестр проблем российского бизнеса» и попросил его дать поручение продолжить работу над докладом на базе аналитического центра при правительстве.

«Эта межведомственная рабочая группа, которая работала над нашим докладом по развитию несырьевого сектора, продолжить работу этой межведомственной рабочей группы. Там работают представители всех министерств и ведомств, которые заинтересованы, Центрального банка, бизнеса и эксперты, чтобы уже проработать все наши предложения и потом на комиссии правительства дать окончательные предложения по поручению», – пояснил он.

«Хорошо. Давайте так и сделаем», – согласился Путин.