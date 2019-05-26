Самбурская назвала ослепшего отца-пьяницу ничтожеством

Актриса Настасья Самбурская в слезах рассказала о своем отце, который «угробил ее жизнь и ее семьи».

Самбурская в Instagram сообщила, что через 16 лет после того, как они прекратили общаться, ее отец снова объявился. Актриса приобрела для ослепшего отца дом и приняла все его расходы на себя, но мужчина продолжил злоупотреблять алкоголем, попадать в неприятные ситуации.

По словам дочери, он не понимает, что «нельзя бухать со всеми подряд», передает РЕН ТВ.

«Почему я должна нести ответственность за это ничтожество, угробившее мою жизнь и моей семьи?» – заявила актриса.

Она посетовала на то, что «должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его ***(бьют)».

«Я просто хочу жить. И заниматься творчеством, а не хайпить на собственной бездарности и ставить это в культ», – заявила Самбурская.

В мае Самбурская со скандалом ушла из театра на Малой Бронной.