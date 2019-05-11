Самбурская опубликовала переписку с режиссером после скандального ухода

Актриса театра и кино Настасья Самбурская, ранее объявившая об уходе из театра на Малой Бронной из-за конфликта с новым режиссером Антоном Яковлевым, опубликовала его сообщения.

«Была договоренность моя с театром. Что я играю все спектакли до конца сезона. Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями – непонятно», – написала актриса в Instagram.

Она отметила, что такая срочная замена – это «исключительно проявление неуважения, личные обиды и «воспитательный процесс».

Напомним, актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула Московский драматический театр на Малой Бронной, предложив зрителям «сдавать билеты».

Позже режиссер Антон Яковлев, комментируя ситуацию, заявил, что не выводил Самбурскую из состава спектакля раньше времени.

Актриса Елена Николаева, приглашенная на место Самбурской, также сообщила, что не была в курсе ее конфликта с режиссером и скандала в труппе.