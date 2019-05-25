Опубликованы фото подозреваемого в теракте на улице Гюго в Лионе

Французская полиция опубликовала новые фотографии и описание мужчины, которого подозревают в совершении теракта на улице Виктора Гюго в Лионе.

Фото опубликованы в Twitter полиции Франции.

На фото запечатлен мужчина в кепке и темных очках. В описании говорится, что подозреваемый был одет в темно-зеленую рубашку с подвернутыми рукавами и светлые шорты-бермуды. У мужчины был рюкзак, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, прокуратура Франции квалифицировала взрыв, в результате которого пострадали не менее 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок, как «террористический сговор».

Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17.30 по местному времени (18.30 мск) к булочной и оставил там сумку.