Климкин в оскорбительном тоне высказался о заявлении МИД России

Подавший в отставку глава МИД Украины Павел Климкин высказался о решении Международного трибунала по морскому праву по вопросу украинских моряков и судов.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», – обратился Климкин к своим подписчикам в Twitter.

Он добавил, что теперь Россия должна будет вернуть украинские корабли и освободить моряков. Климкин прикрепил к публикации фотографию обнимающихся коллег и отметил, что так выглядит «дипломатическое счастье».

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли. До этого представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.

Решение об отказе было обосновано тем, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе.

При этом МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.

Возглавлявший министерство иностранных дел на протяжении пяти лет Павел Климкин подал заявление об отставке 17 мая.