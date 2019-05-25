Украина заявила о получении от США двух контрбатарейных радаров

Украина получила от США два контрбатарейных радара, предназначенных для обнаружения и определения координат огневых позиций противника, сообщает кабинет министров страны.

Об этом говорится в сообщении Facebook-представительства кабинета министров Украины.

«Украинская армия получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN / TPQ-36», – указано в записи.

Отмечается, что эти станции предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

«С 2014 года наши американские партнеры уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров», – также сообщается в посте.

Ранее США отчитались о военной помощи Украине на миллиард долларов.