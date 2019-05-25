В МИД объяснили невозможность обмена Уилана на Бутину

Обмен обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину невозможен, так как в отношении иностранца нет приговора, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Рябков заявил, что данный обмен «вообще исключается с учетом того, что ему (Уилану) не вынесен приговор», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко с нашей стороны, никого другого из российских граждан мы не предлагали менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц».

«Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий, – это просто домыслы, ничего такого нет», – подчеркнул заместитель главы МИД.

Он отметил также, что заявления посольства США на ситуацию не повлияют.

При этом Россия по-прежнему готова на обмен Бута и Ярошенко, однако «с американской стороны интереса к этой схеме нет».

«Я не знаю, какой будет вынесен приговор Уилану, и будет ли целесообразно господина Уилана в какую-то такую схему представлять», – сказал Рябков.

Напомним, в конце апреля суд США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Часть срока она уже отбыла под стражей, поэтому ее должны освободить в ноябре. После освобождения Бутина будет депортирована в Россию.

Сообщалось, что приговор вряд ли будет обжалован, так как апелляция может занять больше времени, чем оставшиеся девять месяцев тюрьмы.

Пола Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США.

Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу.

Кроме того, у задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.