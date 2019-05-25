Юрист Трампа начал расследовать вмешательство Украины в американские выборы

Адвокат президента Соединенных Штатов Рудольф Джулиани встретился с бывшим сотрудником посольства Украины в Вашингтоне Андреем Телиженко, который заявлял, что Киев пытался повлиять на американские выборы 2016 года в интересах экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Джулиани подтвердил The Washington Post, что встречался с Телиженко, передает ТАСС.

«Он был в Вашингтоне и приехал в Нью-Йорк, и мы провели большую часть дня вместе», – подчеркнул Джулиани, отказавшись раскрыть подробности состоявшейся встречи.

Телиженко в свою очередь рассказал изданию о прошедшей на прошлой неделе встрече, которая, по его словам, была посвящена «американо-украинским отношениям, политике в Вашингтоне и на Украине».

По версии издания, встреча связана с намерением президента США Дональда Трампа доказать, что демократы работали с украинскими должностными лицами во время президентских выборов 2016 года с целью найти информацию, которая могла бы нанести ущерб бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп поручил генпрокурору США Уильяму Барру выяснить, причастны ли власти Украины к началу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее Трамп решил раскрыть американцам правду о расследовании Мюллера.