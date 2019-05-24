Трамп попросил проверить Украину на причастность к расследованию против него

Президент Дональд Трамп рассчитывает на то, что американское Министерство юстиции выяснит, были ли власти ряда стран, включая Украину, причастны к началу расследований против него в США до или после выборов 2016 года.

«И я надеюсь, что он [министр юстиции] взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на все», – заявил Дональд Трамп, передает ТАСС.

Ранее президент США разрешил Министерству юстиции рассекретить любую информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, «чтобы все американцы узнали правду о произошедших событиях».