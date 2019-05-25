В Дагестане произошло землетрясение

На территории Дагестана было зафиксировано землетрясение, эпицентр которого находился в 25 км к западу от Махачкалы, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,5, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Напомним, в минувшую пятницу землетрясение произошло в Ставропольском крае.