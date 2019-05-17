Землетрясение произошло в Ставропольском крае

В Предгорном районе Ставропольского края произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла, сообщили в региональном управлении МЧС.

Толчки зафиксировали в 4.50 в 4 км южнее от станицы Ессентукской. Эпицентр находился на глубине 30 км. Магнитуда составила 3,9 балла, сообщается на сайте МЧС.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Сейчас семь оперативных бригад местных пожарно-спасательных гарнизонов и 22 рабочих группы администрации проверяют здания и сооружения.

Жители курортных городов Кавказских Минеральных Вод также почувствовали небольшие подземные толчки.

Ранее у берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений.