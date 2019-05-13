У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН за последние сутки зафиксировали сразу пять землетрясений у берегов Камчатки.

Эпицентр наиболее сильного из них, магнитудой 4,5, находился в акватории Тихого океана в 90 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, передает РИА «Новости».

«Еще три землетрясения магнитудой 4,0, 4,1 и 4,3 также произошли в Тихом океане, одно произошло в южной оконечности полуострова», – сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

При этом, по данным МЧС региона, в населенных пунктах полуострова подземные толчки не ощущались.

Напомним, еще одно землетрясение у берегов Камчатки произошло в середине апреля.