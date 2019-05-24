В России резко ускорился рост обрабатывающей промышленности

Темпы роста в обрабатывающих отраслях промышленности в апреле выросли до 4,7%, внеся основной вклад в улучшение динамики промышленного производства, сообщило Минэкономразвития России.

В марте рост в обрабатывающих производствах составил всего 0,3%, а в первом квартале – 1,3%, отмечается на сайте ведомства.

Как считают в Минэке, увеличение роста можно объяснить отчасти благоприятным календарным фактором: в апреле количество рабочих дней было на один больше, чем в том же месяце 2018 года. Также сообщается, что общий рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом выражении после 1,2% в марте и 2,1% в первом квартале. За первые четыре месяца выпуск в промышленности повысился на 2,8%, говорится в сообщении.

Кроме того, в апреле было отмечено увеличение добычи полезных ископаемых – рост 6% по сравнению с 4,3 % в марте и 4,7% в первом квартале. Рост наблюдается как в добыче нефти, так и природного газа. В Министерстве считают, что ускорение промышленного производства в апреле стало отражением увеличения экономической активности по сравнению со слабыми результатами первого квартала 2019 года.

Ранее Росстат отозвал данные о росте по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки. После этого начало внутреннее расследование.