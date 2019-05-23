Росстат отозвал данные о росте промпроизводства из-за ошибки

Росстат обновил оценку роста добычи газа и нефти в России в апреле, снизив показатели по газу до 2,6% вместо 16%, а нефти и конденсата – до 2,5% вместо 7,4%; в связи с этим данные о промышленном производстве в январе-апреле 2019 года отозваны.

23 мая Росстат отозвал данные о промышленном производстве в России в январе – апреле 2019 года из-за обнаруженной в них ошибки. Выяснилось, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило неточные данные, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

«Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», – говорится в сообщении.

Росстат в связи с публикацией ошибочных данных по промышленности за апрель проводит служебное расследование, передает РИА «Новости».

«Мы приносим искренние извинения всем пользователям нашей информацией. В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены», – говорится в сообщении.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что недостоверные первичные статистические данные не снимают с Росстата ответственности по их проверке.

Накануне Росстат привел статистику, согласно которой в апреле промышленное производство в России в годовом выражении ускорилось до 4,9% с 1,2% в марте.