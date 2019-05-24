ФСБ разоблачила четыре подпольные оружейные мастерские

Федеральная служба безопасности выявила четыре подпольные мастерские по производству оружия в России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием», – пояснили в ФСБ, передает ТАСС.

Оружие и боеприпасы были изъяты у жителей Крыма, Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей.

Всего изъяли 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, включая два пулемета, три автомата, два пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок.

Также ФСБ нашла у подпольщиков шесть ручных осколочных гранат, 12,5 кг взрывчатки (порох и тротил), порядка 100 частей к оружию, свыше 5,5 тыс. патронов разного калибра и более 10 тыс. комплектующих для их производства.

Преступная группа занималась восстановлением боевых свойств у гражданского оружия, производила боеприпасы и продавала их, сообщили в ФСБ. Деятельность ОПГ пресекли вместе с сотрудниками УМВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В марте ФСБ и МВД задержали группу подпольных производителей оружия, которые действовали на территории 14 регионов России.