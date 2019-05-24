Пушков объяснил отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков счел справедливым отказ в выдаче российской визы экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Пушков напомнил, что Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в отношении России, и еще в мае выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение ограничений.

«Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала», – написал Пушков в Twitter.

Ранее сообщалось, что бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции.

Критическое отношение к Виктории Нуланд объясняется ее ролью в формировании политики США на постсоветском пространстве. Особую известность она приобрела после того, как лично посетила Майдан, где раздала участникам манифестаций сэндвичи.

Она также выступала за санкции в отношении России. Так, в начале мая 2019 года Нуланд призывала усилить давление в военной сфере.