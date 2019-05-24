Трамп предложил включить Huawei в торговую сделку с Китаем

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может быть включена в торговое соглашение США с КНР, если оно будет заключено, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам Трампа, действия Huawei «с точки зрения безопасности, с военной точки зрения были очень опасными», передает ТАСС.

«Мы просто очень обеспокоены Huawei с точки зрения безопасности», – сказал глава Белого дома.

При этом он не исключил, что «даже Huawei будет включена в своего рода торговую сделку [с Китаем]». «Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei возможно будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки», – отметил американский лидер.

«Это выглядело бы очень хорошо для нас», – добавил Трамп.

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с Huawei.

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Во вторник США приостановили атаку на Huawei, временно сняв с китайской компании некоторые ограничения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях американских санкций против Huawei для всей мировой торговли.

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