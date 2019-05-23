Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потап Потапенко и Настя Каменских сообщили в соцсетях о прошедшей свадьбе.

Об этом сообщила Каменских в своем Instagram.

Певица отметила, что никогда не хотела выставлять чувства напоказ, но теперь готова поделиться важным событием с фанатами.

Также она поблагодарила мужа за то, что он долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».

«Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!» – написала артистка.

Дуэт «Потап и Настя» был образован в 2006 году. Наибольшую известность группе принесли песни «Не пара», «Чумачечая весна», «У мамы».

В 2017 году музыканты приостановили совместную деятельность и начали сольную карьеру.

Отметим, что Потапенко и Каменских, которые исполняют многие песни на русском языке, не раз сталкивались на Украине с обвинениями в предательстве. Например, в 2016 году из-за действий националистов сорвались концерты артистов в Хмельницком и Львове. Летом 2018 года на Каменских обрушились с критикой за поездку в «российский» Баку.