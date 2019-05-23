У экс-министра Абызова нашли наркотики

Следователи нашли наркотики в квартире бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, сообщил следователь по особо важным делам при председателе СК России Сергей Степанов.

«При обыске в квартире было обнаружено наркотические вещество, уже была проведена химическая экспертиза», – заявил Степанов в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста экс-министра.

Какое именно это вещество и сколько его было найдено, пока не уточняется, передает РИА «Новости».

Между тем адвокат Абызова заявил, что отпечатков пальцев экс-министра якобы нет на пакетике с наркотических веществом, обнаруженным в квартире. Защитник добавил, что по факту обнаружения наркотиков дома у Абызова возбуждено уголовное дело, его выделили в отдельное производство.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Обвинение было предъявлено также скрывавшемуся за границей фигуранту дела Абызова – экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

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