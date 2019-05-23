В «Лизе Алерт» назвали правила для потерявшегося ребенка

Детей необходимо обучать основам безопасности поведения в общественных местах, чтобы в непонятной ситуации ребенок смог сориентироваться, сообщила доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алена Ярушина.

«Если ребенок уже потерялся, в первую очередь он должен знать – это родители должны донести – что нужно оставаться на месте. Взрослый должен искать ребенка, а не ребенок взрослого ищет», – цитирует РИА «Новости» Ярушину.

Она подчеркнула, если ребенок потерялся в торговом центре, ему стоит сразу же обратиться к ближайшему охраннику или продавцу-кассиру. Если такая ситуация произошла на улице, необходимо обращаться к сотруднику полиции или к человеку с ребенком.

«Если вдруг ребенок потерялся в метро, то договориться с родителями, что встретимся у красно-синего столба – эта колонна экстренного вызова на каждой станции есть. Если это лес, то там тоже действует это же правило. ... Не нужно никуда уходить, искать, нужно стоять и ждать», – уточнила Ярушина.

По ее словам, с собой обязательно в любой ситуации должен быть мобильный телефон, с помощью которого можно связаться со службой спасения. Детям также необходимо объяснять, что нельзя никуда уходить с незнакомыми людьми, уточнила доброволец.

«Если есть номер телефона родителей, либо ребенок выучил его наизусть, то когда звонишь маме либо просишь человека с ребенком позвонить маме, нужно обязательно удостовериться, что это мама, нужно спросить слово-пароль, которое родители придумывают вместе со своими детьми дома», – добавила Ярушина.

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