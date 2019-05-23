Стало известно о планах Пентагона усилить группировку войск на Ближнем Востоке

Министерство обороны США на фоне ситуации вокруг Ирана рассматривает возможность увеличения американского контингента на Ближнем Востоке на 5 – 10 тыс. человек, сообщили осведомленные источники в Пентагоне.

По данным источников Reuters, запрос поступил от Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят Ближний Восток и Центральная Азия; речь идет о переброске в регион 5 тыс. американских военнослужащих. При этом утверждается, что отправка подкреплений будет носить оборонительный характер, передает ТАСС.

По другим данным, предоставленным Associated Press, речь идет о возможности переброски на Ближний Восток 10 тыс. военнослужащих. Как ожидается, Пентагон представит соответствующий план в администрацию Дональда Трампа.

Тем временем в министерстве обороны США заявили, что не собираются «обсуждать или спекулировать на потенциальных будущих планах или запросах об отправке сил».

На прошлой неделе в Персидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США. Туда же направилась авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов. В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп предрек «официальный конец» Ирана.

Однако уже в среду глава Пентагона заявил, что США не собираются воевать с Ираном.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США готовятся к войне с Ираном. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны.

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