Иран объявил о полном контроле за перемещениями ВМС США в Персидском заливе

Перемещение американских кораблей в Персидском заливе находится под полным контролем армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции, заявил замкомандующего КСИР, элитных частей ВС Ирана Али Фадави.

«[Движение] американских кораблей в регионе находится под полным контролем иранской армии и КСИР», – приводит ТАСС заявление Фадави со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе в Персидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США. Туда же направилась авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов. В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп предрек «официальный конец» Ирана.

Однако уже в среду глава Пентагона заявил, что США не собираются воевать с Ираном.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США готовятся к войне с Ираном. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны.