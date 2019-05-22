Беглов решил расширить перечень имеющих право на социальное такси

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на расширенном заседании координационного совета по делам инвалидов сообщил, что перечень категорий, имеющих право на пользование социальным такси, будет расширен.

Беглов рассказал, что на данный момент мерами господдержки пользуются 560 тыс. инвалидов. В расширенный перечень групп инвалидов, имеющих право на пользование социальным такси, в частности, войдут слабовидящие граждане, сообщают «Невские новости».

Врио губернатора добавил, что вопросами инвалидов занимаются сразу 14 депутатов Государственной думы. А в Петербурге, по его словам, инвалиды получают большую поддержку: повышенное пособие, льготы по оплате ЖКХ, курортное лечение и бесплатное социальное такси.

Ранее в среду Беглов приехал в детскую поликлинику в Лыжном переулке, чтобы проинспектировать, как внедряются «бережливые» технологии.