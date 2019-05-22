Беглов проинспектировал внедрение «бережливых» технологий в питерской медицине

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов 22 мая приехал в детскую поликлинику на Лыжном переулке, чтобы проинспектировать, как внедряются «бережливые» технологии.

Поликлиника №114 в Приморском районе города была отремонтирована в 2018 году, там появилось помещение для хранения карт пациентов, а также зона ожидания с электронным табло, передает «Мойка78».

Петербуржцы могут записаться к врачу не только в регистратуре, но и в холле с помощью информатов.

Кроме того, с внедрением технологии обмена лабораторными данными в поликлинике появилась возможность получать результаты исследований в электронном виде оперативно – в день сдачи анализов крови. После этого формируется электронное направление на анализы, что избавляет пациентов от визитов в разные кабинеты.

Беглов попросил медперсонал уделить внимание рабочему месту медсестры и заверил, что поликлиника в Лыжном переулке, 5, будет полностью готова к сентябрю этого года.

Глава города также заявил, что принято решение о переходе до конца года на новый формат 75 детских поликлиник.

«Первые результаты хорошие. Дети должны не бояться, приходить сюда как в детский сад. Маршрутизация должна быть не только для взрослых, но и для детей. И надо сделать побольше развлечений для малышей», – цитирует Беглова 78.ru.

Врио губернатора отметил, что необходимо усовершенствовать работу врачей и медсестер: сократить время обработки документов, ввести электронную медкарту, начиная с роддома, создавать единый банк данных.

Добавим, что в Северной столице в проекте «бережливая поликлиника» участвуют 26 медучреждений для взрослых и детей. Проект завершится в 2021 году.

Ранее Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обратилась к Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга.