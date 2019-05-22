Петербургские ветераны попросили Беглова стать губернатором

Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обратилась к Александру Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

«Наша Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов внимательно следит за последними событиями в Петербурге. ... Сейчас в истории Ленинграда – Петербурга наступает новое время, и нам небезразлично, что оно принесет. Каким станет город в ближайшие годы? Уверены, что это во многом зависит от того, кто будет руководить северной столицей», – отмечается в обращении, опубликованном в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

По словам ветеранов, в Петербурге «проблем накопилось немало». «Надо, засучив рукава, работать над их решением. Работать по-настоящему, по-ленинградски. Пример такой работы с первых дней на посту главы Санкт-Петербурга показываете вы», – добавили ветераны.

Они выразили надежду, что Петербург станет комфортным городом. «Для жителей важно иметь светлую парадную, опрятный двор, хорошие дороги, удобный транспорт. Чистота, безопасность и комфорт – это тот Ленинград – Петербург, который мы хотим видеть. И именно такой город вы строите», – отмечается в обращении.

«Мы видим результаты вашей работы. Мы понимаем и разделяем ваши планы. И хотим, чтобы вы продолжили начатое и после выборов. От имени всех членов нашей Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обращаемся к вам с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Мы вас поддержим», – добавили представители организации.

Ранее члены Общественной палаты также предложилиАлександру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Санкт-Петербурга.

Политолог Марат Баширов, комментируя доклад ЦПК о деятельности главы Северной столицы, заявил газете ВЗГЛЯД, что «план системного, быстрого развития Петербурга за четыре предстоящих года – это невероятная по масштабу задача. Отсюда и выбор в пользу Беглова, человека способного решать такие задачи».

Ранее эксперты также отметили целеустремленность Беглова. «Александра Беглова отличает многолетний опыт административной работы – как на региональном, так и на федеральном уровне. Такой бэкраунд помог врио стать одним из наиболее эффективных региональных лоббистов и получить личную поддержку первых лиц государства по целому ряду значимых направлений», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященному врио губернатора Санкт-Петербурга.