В России резко выросла официальная безработица

Уровень регистрируемой безработицы в России в первом квартале 2019 года вырос на 20%, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Порядка 20% увеличилась регистрируемая безработица, но общая безработица, международный показатель, продолжает снижаться. То есть просто люди обращаются в службы занятости», – цитирует министра «Интерфакс».

Главной причиной безработицы называют повышение пособий, отмечается в сообщении.

В апреле Федеральная служба по труду и занятости назвала самые востребованные в России вакансии.