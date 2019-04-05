Роструд назвал самые востребованные вакансии

Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

Глава Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что наибольшее число вакансий открыто в сфере производства, строительства и здравоохранения.

По данным на март таких предложений около 1 миллиона. В основном наблюдается нехватка специалистов рабочих профессий, среди них слесари (40 тыс. рабочих мест), сварщики (9,1 тыс.) и токари (7,9 тыс.), а также монтажники (39 тыс.), бетонщики (19,6 тыс.) и плотники (11,1 тыс.), сообщает ТАСС.

Необходимы и специалисты в сфере здравоохранения: врачи различных специализаций (58,4 тыс. вакансий) и медсестры (31,5 тыс.), спрос на врачей общей практики и стоматологов ниже (1,9 и 1,6 тыс. вакантных рабочих мест).

Ранее сообщалось, что самый низкий уровень безработицы в России наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, а самый высокий – на Северном Кавказе и в Туве.