Роструд назвал самые востребованные вакансии

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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Рост цен на жилье привел Берлин к идее раскулачивания крупного бизнеса

Берлин становится все более дорогим мегаполисомФото: Fabrizio Bensch/Reuters
Жителей Берлина все больше раздражает жилищная и коммунальная политика города. Рост цен на недвижимость привел к появлению идеи референдума о национализации сотен тысяч квартир, принадлежащих крупным компаниям. Однако даже если эта задумка будет воплощена в жизнь, это еще не значит, что цены на коммуналку в Берлине пойдут вниз. Почему? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...

Данелия оставался последним, кто нас согревал

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
«Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
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Православных посчитают, дадут номера – и это не страшно

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Верующие к государству и его прихотям относятся со смирением. Праведный Иосиф с беременной Девой Марией преодолели две сотни километров из Назарета в Вифлеем, чтобы языческий император и их посчитал. Стоит взять с них пример. Подробности...
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            Роструд назвал самые востребованные вакансии

            5 апреля 2019, 09:30

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

            Глава Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что наибольшее число вакансий открыто в сфере производства, строительства и здравоохранения.

            По данным на март таких предложений около 1 миллиона. В основном наблюдается нехватка специалистов рабочих профессий, среди них слесари (40 тыс. рабочих мест), сварщики (9,1 тыс.) и токари (7,9 тыс.), а также монтажники (39 тыс.), бетонщики (19,6 тыс.) и плотники (11,1 тыс.), сообщает ТАСС.

            Необходимы и специалисты в сфере здравоохранения: врачи различных специализаций (58,4 тыс. вакансий) и медсестры (31,5 тыс.), спрос на врачей общей практики и стоматологов ниже (1,9 и 1,6 тыс. вакантных рабочих мест).

            Ранее сообщалось, что самый низкий уровень безработицы в России наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, а самый высокий – на Северном Кавказе и в Туве.


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